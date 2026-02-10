Govt to Sell 5% Stake in BHEL via OFS | Target ₹4,500 Crore ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BHEL) ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.10): ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BHEL) ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. OFS ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹255-260 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಐಪಿಎಎಂ) ಇಂದು ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಒಎಫ್ಎಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹4,500 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಂದು, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಭಾರತ್ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಸಿಜಿಸಿಎಲ್) ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹2,800 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪತ್ರ (ಎಲ್ಒಎ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಜಿಸಿಎಲ್, 51% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 49% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಖನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಜಿಸಿಎಲ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಎಸ್ಟಿಕೆ -2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಸ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಆದೇಶ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯು LoA ದಿನಾಂಕದಿಂದ 42 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಖಾತರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನೂ 60 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ₹1.45 ಅಥವಾ 0.53% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹276.05 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.