ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Bharat Heavy Electricals Limited-BHEL) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಟ್ರೈನಿ (ಟೆಕ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯು ಫೆ.1ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಟ್ರೈನಿ (ಟೆಕ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯು ಫೆ.28 https://careers.bhel.in/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕಿರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ

ಸಂಸ್ಥೆ: ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BHEL)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು: ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಟ್ರೈನಿ (ಟೆಕ್)

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 400 (ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ: 250, ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಟ್ರೈನಿ: 150)

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ ಅರ್ಹತೆ: ಬಿಟೆಕ್/ಬಿಇ (21-27 ವರ್ಷ);

ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಟ್ರೈನಿ ಅರ್ಹತೆ : ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (18-27 ವರ್ಷಗಳು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ​: ಸಾಮಾನ್ಯ/ಒಬಿಸಿ/ಇತರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 795 ರೂ. ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಅಂಗವಿಕಲ/ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ 295 ರೂ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT) ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : careers.bhel.in

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದಲ್ಲಿ 1267 ಉದ್ಯೋಗಗಳು, 1 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ವೇತನ

ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿ

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್: 70 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್: 25 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಿವಿಲ್: 25 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: 20 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕೆಮಿಕಲ್: 5 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಮೆಟಲರ್ಜಿ: 5 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ತರಬೇತಿ (ಟೆಕ್)

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್: 140 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್: 55 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಿವಿಲ್: 35 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: 20 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ, ₹92,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ!

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ:

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಗಳು (ET):

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ BTech, BE, BTech-MTech, BE-ME, MTech ಅಥವಾ ME ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು .

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಜನವರಿ 01, 2025 ರಂತೆ ಒಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತು 27 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ತರಬೇತಿದಾರರು (ಟೆಕ್):

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು 65% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (SC/STಗೆ ಶೇ.60) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಜನವರಿ 01, 2025 ರಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 27 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.

Latest Videos