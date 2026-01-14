Silver Price Nears ₹3 Lakh/kg; Gold Hits Record High of ₹1.42 Lakh ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಡಾಲರ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.14): ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಜನವರಿ 14) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಜೆಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹14,145 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹277,175 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಇದು ₹2,63,032 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 34,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,868 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,152 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,40,482 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಐಬಿಜೆಎ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದರಗಳು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 75, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 167 ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹57,033 (75%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹76,162 ಆಗಿದ್ದು, 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ₹1,33,195 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ₹144,403 (167%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ₹86,017 ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹230,420 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು
- ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲ: ಅಮೆರಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
- ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ, ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 900 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ: ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಳಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
- ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದ ಭಯ: ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೃಹತ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಯಾರಕರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಕರ್ಷವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 4 ಮಾರ್ಗಗಳು
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಕಲಿ.
ಐಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಇರಿಸಿ. ಐಸ್ ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಕಲಿಗಳು ತಾಮ್ರದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪ್ಪು ಗುರುತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದು.