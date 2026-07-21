ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಲಾಭಾಂಶವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ (Crude Oil) ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ'ದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90.79 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 88.22 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಇದು ಜೂನ್ 11ರ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ತೈಲ ಬೆಲೆ 90 ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಶೇ. 47 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಶೇ. 52.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕೇವಲ ಶೇ. 0.1 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅಪಮೂಲ್ಯೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII) ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ

ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ (BPCL), ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್ (HPCL) ಮತ್ತು ಐಒಸಿಎಲ್ (IOCL) ಗಳ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಭಾಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವು ಶೇ. 42.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ 4.5 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20.4 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ: ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರವಾದ ಮಾರ್ಜಿನ್

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ (Oil Refining) ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸುಧಾರಣೆಯು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಾಗ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Gross Refining Margin) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 58.7 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 34.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಬಳಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಜಾಗತಿಕ ದಾಸ್ತಾನು (Inventory) ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಾಭದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.