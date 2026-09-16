ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಸ್ ತನ್ನ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ $70 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಸಿಗಲಿದ್ದು, 1977ರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹46.96 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ದೊರೆತಿದೆ.
50 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮಾನ!
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ $70 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ $1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು! ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸವೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು
ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $1,000 ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
1977ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಡಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $49,000, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹46.96 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ತಲಾ $45,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ದೊರೆತಿದೆ.
‘ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲೀಕರೂ ಹೌದು!’
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ CEO ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ಟಿಟ್ಟಾ III ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲೊರೆಂಜೊ ಫೆರ್ಟಿಟ್ಟಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋನಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
5,000 ಚದರ ಅಡಿಯಿಂದ 14 ಆಸ್ತಿಗಳವರೆಗೆ!
ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಸ್ನ ಪಯಣವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಸ್ಲಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಆರು ಟೇಬಲ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು 90 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದ 5,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕ್ಯಾಸಿನೊದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಐದು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 14 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೂ ನೀಡಿವೆ ಇಂತಹ ಷೇರು ಬಹುಮಾನ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಷೇರು ನೀಡುವುದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ಆಧಾರಿತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಷೇರು ನೀಡುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಸ್ ಯೋಜನೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೌಕರನೇ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ!
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ—ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದವರಿಗೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ವೇತನ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ‘ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಪಾಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನ, ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.