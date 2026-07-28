ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026 (Freedom Sale 2026) ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026 (Freedom Sale 2026) ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ (Plus) ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (Black) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದಲೇ ಆಫರ್ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಇಎಂಐ (EMI) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್?
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್ 4 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್
- ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
- 55-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ
boAt ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು: ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ (999 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿದೆ?
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