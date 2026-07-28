33 ವರ್ಷದ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ತಂದೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಚೀಟಿಯೇ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿ ತೊಡುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸಿನ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 33 ವರ್ಷದ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವುಕವಾದುದು. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ತಂದೆಯ ಮೌನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮದ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್..
ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ. ಆಗಷ್ಟೇ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾರಂಶ್, ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಂಶ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸಾರಂಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತಾದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು.
ಸರಣಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಸಾರಂಶ್ಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆ ಸುಬೋಧ್ ಜೈನ್ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಸಾರಂಶ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Mouth Cancer) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಗನ ಆಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮನೆಯವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂದೆ ಬರೆದ ಆ ಒಂದು 'ಚೀಟಿ'
ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ ಸುಬೋಧ್ ಜೈನ್, ಮಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಗಮನ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ತಂದೆ ಬರೆದ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿ ಸಾರಂಶ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಯಿತು. ತಂದೆಯ ಆ ಮೌನ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಾಲುಗಳು ಸಾರಂಶ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಸಾರಂಶ್ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆವರು ಹರಿಸುವಾಗ, ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆ ಚೀಟಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸು
ಸಾರಂಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಬೋಧ್ ಜೈನ್ ಕೂಡ ರಣಜಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಪರ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಾರಂಶ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಅವರ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ತ್ಯಾಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾರಂಶ್ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು.
33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕನಸು
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಗಾಯ ಸಾರಂಶ್ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಂಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಮತ್ತು 6 ವಿಕೆಟ್) ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾರಂಶ್ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿದ್ದರೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾರಂಶ್ ಜೈನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದು ಸಾರಂಶ್ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮೌನ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.