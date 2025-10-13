Full PF Withdrawal Now Possible Without Documents ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.13): ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (CBT) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು...
100% ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾಗೆ ಅನುಮತಿ
EPFO ಈ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದ 13 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಗತ್ಯಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ), ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು (ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಯನ್ನು (ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕೂಡ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಐದು ವಿತ್ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
2. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ
ಹಿಂದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು) ವಿತ್ಡ್ರಾಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
3. 25% ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರು 8.25% ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗಣನೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
4. ಸುಲಭ ಅಟೋ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
5. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ: ದಂಡ ಪರಿಹಾರ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ "ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೇ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ₹2,406 ಕೋಟಿ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬವಾದ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ದಂಡದ ದರವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ 0.25% ಮತ್ತು 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ 0.50% ದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
6. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು (ಡಿಎಲ್ಸಿ) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ₹50). ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
7. EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ
EPFO ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು "EPFO 3.0" ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ 300 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
8. ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ EPFO ದ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ನಾಲ್ವರು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರ PF ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು EPFO ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಹೊಸ EPFO ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.