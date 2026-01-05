Guru shukra kuja change job change foreign opportunities revealed ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ!
ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ಜೂನ್ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಯವರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 17 ರ ನಂತರ ಮಂಗಳವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಜನವರಿ 17 ರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗುರು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಯ 17ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.