Free Flight Ticket Cancellation/Change Within 48 Hours of Booking ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.4): ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಜಿಸಿಎ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ...
ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಲುಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು 21 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವು ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ದಿನಗಳು (ದೇಶೀಯ) ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳು (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ) ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ DGCA ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟಿವೆ. "ಇದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಉಚಿತ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.