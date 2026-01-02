Mega Merger: KFC & Pizza Hut Operators to Create India's Largest QSR ವಿಲೀನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.2): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ನಂತಹ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ವಿಲೀನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಯುಎಸ್ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಜಾ ಹಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಲೀನವಾದಂತೆ ಅನಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಜಾ ಹಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಲೀನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಯಮ್! ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ, ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್-ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (QSR) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ
ವಿಲೀನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಿ, ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ 100 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಕಂಪನಿಯ 177 ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ನಂದು ಕಂಪನಿಯ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಷೇರುದಾರರು ವಿಲೀನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ 177 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಷೇರುದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷೇರುದಾರರು ಮಾತ್ರ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 15 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಲೀನ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಯಾನಿ ಯಮ್! ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಲೀನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಯು, ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸುಮಾರು 18.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಯಮ್! ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಯಮ್! ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ 19 ಕೆಎಫ್ಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ದೇವಯಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ವಿಲೀನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್-ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (QSR) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, KFC ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಎರಡರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಯಾನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 210-225 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.