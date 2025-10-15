Centre Plans Next Phase of PSB Mergers IOB, CBI, BoI Likely to Merge with SBI, PNB ಸಂಪುಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.15): ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಗಾ ವಿಲೀನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಡಿಮೆ, ಬಲವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪಿಎಸ್ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಲೀನ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಒಬಿ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಬಿಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಬಿಒಎಂ) ಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಒಬಿ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಬಿಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪುಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಅದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ" FY27 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು FY27 ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ."ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಪಿಎಸ್ಬಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಭಿಯಾನ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಸ್ಬಿ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2017 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ, ಸರ್ಕಾರವು 10 ಪಿಎಸ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2017 ರಲ್ಲಿ 27 ರಿಂದ 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಎನ್ಬಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡರೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಬಲವಾದ, ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಏಕೀಕರಣ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ವಿಲೀನದ ಪುಶ್
ವಿಲೀನದ ನವೀಕರಣದ ಒತ್ತಡವು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಐಒಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪಿಎಸ್ಬಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ SBI, PNB, BoB ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು, ಆದರೆ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.