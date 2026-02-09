2% DA Hike for Central Govt Employees Expected Before Holi 2026 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.9): ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 2025 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ AICPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೈಕ್ ಘೋಷಣೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ AICPI-IW ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮೊದಲು ಜನವರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ - ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು - ಘೋಷಣೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ AICPI-IW 148.2 ರಷ್ಟಿದ್ದು, 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು 145.54 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, DA ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸರಿಸುಮಾರು 60.33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ DA 58 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು DA ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭತ್ 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಎ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
AICPI-IW ಮೂಲಕ DA ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
AICPI-IW, ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜೂನ್ 2025 ರ ಡೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ, ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 400 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, 30,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ 600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.