No More 10-Minute Delivery: Blinkit, Zepto, Zomato Drop Time Deadline ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಂತರ, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ತನ್ನ '10 ನಿಮಿಷಗಳ ಡೆಲಿವರಿ' ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.13): ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ "10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ' ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಜೆಪ್ಟೊ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಡುವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಭೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿತರಣಾ ಗಡುವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ: ಮಾಂಡವಿಯಾ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.10 ನಿಮಿಷಗಳಂತಹ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯು ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು
ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ 'ಸಮಯಬದ್ಧ ವಿತರಣೆ' ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ತನ್ನ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಿಗಿಂತ "ವೇಗದ ವಿತರಣೆ"ಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ
10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ಸವಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, "10 ನಿಮಿಷಗಳು" ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ USP ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು.
ಏನಿದು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು 15-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ' (ಸಣ್ಣ ಗೋದಾಮುಗಳು) ಜಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.