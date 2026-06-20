ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯಾ (ಜೂ.20): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಗುಡಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಗದು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹುಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SBI) ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಬಹುಸ್ತರದ ಪರಿಶೀಲನೆ (Multi-level Verification) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಹಣವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಯಾತ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ’ಕ್ಕೆ (Passenger Convenience Center) ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲಾ 40 ಹುಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಕೇಂದ್ರ ಎಣಿಕೆ ಕೊಠಡಿ’ಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು
ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜೇಬುಗಳಿಲ್ಲದ (Pocketless Clothes) ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿರಾಮಗಳಿಗೆ (Breaks) ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ (ಪ್ರಭಾರಿ) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (Supervisors) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಾಯಕರು ಸದಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ದಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭೌತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಗದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶೇಷ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (SBI) ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ಬುಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (Online Transfer) ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಎಣಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.