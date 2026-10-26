ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿನಾಶ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕದ್ದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.26): ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' (Anthropic) ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಪಾಯವನ್ನು (Catastrophic or Existential Risks) ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಐಪಿಒ (IPO) ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ (Initial Public Offering) ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ (Cybersecurity Evaluations) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ನಾಲ್ಕು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು (AI Models) ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ Third-party ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದವು (Unauthorised Access) ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ 'ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್' (Administrator) ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು (Credentials) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು! ಆದರೆ, ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸ್ವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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ಎಐ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. "ಎಐ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮಾನವ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು (Human Oversight) ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ (Autonomous) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಗವು, ಮಾನವ ಪರಿಶೀಲಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು (ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ತಮ್ಮನ್ನು ಆಫ್ (Shut down) ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ (Blackmail) ಮಾದರಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
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ಎಐ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತಳೆದಿರುವ ನಿಲುವುಗಳು ಅದನ್ನು 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ' ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಲರ್ಟ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (Pentagon) ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು (Defence Department) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯ' (National Security Risk) ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ (Barred).