ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2ರಿಂದಲೇ ಈ ನೂತನ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.4): ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಅಮುಲ್' (Amul) ತನ್ನ ತುಪ್ಪ (Ghee) ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಬಟರ್ (Table Butter) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (Milk Production Cost) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಮುಲ್, ತುಪ್ಪದ ದರವನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ/ಲೀಟರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50 ಹಾಗೂ 500 ಗ್ರಾಂ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ನೂತನ ದರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಅಮುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 'ಗುಜರಾತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (GCMMF) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬಟರ್, ಅಮುಲ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮುಲ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪಗಳ (Cow Ghee) ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MRP) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
"36 ಲಕ್ಷ ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಅಮುಲ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಟರ್ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮುಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ
- ಅಮುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬಟರ್ (500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್):
- ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ: ₹325
- ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹345 (ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹15)
- ಅಮುಲ್ ತುಪ್ಪ (1 ಲೀಟರ್ ಪೌಚ್):
- ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ: ₹630
- ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹680 (ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹50)
- ಅಮುಲ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ / Cow Ghee (1 ಲೀಟರ್ ಪೌಚ್):
- ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ: ₹695
- ಹೊಸ ಬೆಲೆ: ₹735 (ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹40)
ಕಚ್ಚಾ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2 ರ ನಡುವೆ ಈ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನೂತನ ದರಪಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಶರವೇಗದ ಟರ್ನ್ಓವರ್
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಮುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು (Total Turnover) ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 18 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸರಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಮುಲ್ ಬಟರ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳ ಜೇಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.