ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ₹548 ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ ₹448 ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ನೀಡಿದರೆ, ಜಿಯೋ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೋ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ (Voice Only) ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ₹548 ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ₹448 ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

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ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Airtel ₹548 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್: ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ?

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ₹548 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು

ಒಟ್ಟು 900 SMS

ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ 7GB ಡೇಟಾ

Airtel Thanks ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Airtel Xstream Play ಎಂಟ್ರಿ

Apollo 24/7 Circle ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Jio ₹448 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್: ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?

ಜಿಯೋದ ₹448 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ SMS ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು

ಒಟ್ಟು 1000 SMS

ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ

JioTV ಹಾಗೂ JioAICloud ಸೇವೆಗಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ SMS ಬಳಕೆ ಇದ್ದರೆ Jio ₹448 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp, UPI, Maps ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರು Airtel ₹548 ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 7GB ಡೇಟಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ಕರೆ ಹಾಗೂ SMS ಬೇಕಿದ್ದರೆ: Jio ₹448

ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ: Airtel ₹548

ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.