Air India Express PayDay Sale Flights from ₹1200 ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ 'ಪೇಡೇ ಸೇಲ್' ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.27): ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ 'ಪೇಡೇ ಸೇಲ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೋಧ್ಪುರ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸೆ. 27 ರಿಂದ ಪೇಡೇ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏರ್ಲೈನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ದರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'FLYAIX' ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ದರಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೂನ್ಯ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್' ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ₹1,200 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ' ದರಗಳು ₹1,300 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ದರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹3,724 ಮತ್ತು ₹4,674 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳು, ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿಗೆ ₹1,500 ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿಗೆ ₹2,500 ಸೇರಿವೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 20% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವರ್ಧಿತ ಲೆಗ್ ರೂಂ, ಉಚಿತ ಗೌರ್ಮೈರ್ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಭತ್ಯೆ (ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ), ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಹೆಡ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಯಿಂಗ್ 737-8 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಊಟ, ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ಗಳಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ 8% ವರೆಗೆ NeuCoins ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
EMI ಮತ್ತು Buy Now, Pay Later ನಂತಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏರ್ಲೈನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶೀಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹250 ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹600 ರ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಋತುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಜೋಧ್ಪುರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.