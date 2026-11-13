ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಸಮೂಹ 'ಅಡ್ಯಾರ್ ಆನಂದ ಭವನ' (A2B) ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ₹1,700 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.13): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಮೂಹವಾದ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ 'ಅಡ್ಯಾರ್ ಆನಂದ ಭವನ' (Adyar Ananda Bhavan - A2B), ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು (Majority Stake) 'ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' (Bodhi Tree Systems) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು ₹1,700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (IPO) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೇಮ್ಸ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಅವರ 'ಲುಪಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' (Lupa Systems) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೇಮ್ಸ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ (Uday Shankar) ಇದರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು A2B ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (Chairman) ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ (Professionally managed structure) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
₹1,700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ - ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ದಿ ಹಿಂದೂ' (The Hindu) ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ A2B ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ₹1,700 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 'ವೇದಾಕಾರ್ಪ್' (VedaCorp ಅಥವಾ Veda Corporate Advisers) ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಧುನೀಕರಣ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ A2B ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜಾ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ (Public Markets) ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷರ್ಮನ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ
1970ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ವಾಷರ್ಮನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ (Washermanpet) ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ A2B ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ (Adyar) ತೆರೆಯಲಾದ ಎರಡನೇ ಶಾಖೆಯು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತದನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ—ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ—A2B ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇಂದು A2B ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 160 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 15,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ, ಅಮೆರಿಕ (US), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ A2B ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ 3ನೇ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಜೇಮ್ಸ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, A2B ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಲೆನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ALLEN Career Institute) ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ (JioStar) ನಂತರ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಾಲ
ಈ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ (Private Equity) ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ 'ಜೂನಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ' (Junior Kuppanna) ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಆರ್., A2B ಮತ್ತು ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ನಂತಹ (Haldiram's) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ (F&B) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 'ದಿಂಡಿಗಲ್ ತಲಪ್ಪಕಟ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥೆಯು CX ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಿಂದ ₹260 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಬಾಲಚಂದರ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.