ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ಗೆ ಪದೇಪದೇ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತೂಕದ ಹಂಚಿಕೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟೈರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೈಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಪದೇಪದೇ ಪಂಕ್ಚರ್ ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ!
ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬೈಕ್ನ ತೂಕದ ಹಂಚಿಕೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
1. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸವಾರನ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಳೆ, ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಟೈರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಸವಾರನ ತೂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
2. ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಎತ್ತಿದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಬಲಿ!
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೊಳೆ, ಗಾಜಿನ ಚೂರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ನ ಹಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅಪಾಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ಟೈರ್ಗೆ ಹಾನಿ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿದ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ‘ಪಿಂಚ್ ಫ್ಲಾಟ್’ ಅಥವಾ ‘ಸ್ನೇಕ್ಬೈಟ್ ಪಂಕ್ಚರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಟೈರ್ನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ
ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ, ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಟೈರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸವೆಯಬಹುದು. ಸವೆದ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪದರ ತೆಳುವಾಗುವುದರಿಂದ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ನ ಮಾದರಿ, ಟೈರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ.
ಪಂಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಬೈಕ್ ತಯಾರಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಟೈರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ, ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಸವೆತವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಗುಂಡಿ, ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಪದೇಪದೇ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಲ್ವ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತೂಕದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ, ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.