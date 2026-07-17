ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಈಗ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಸಿಸ್ಟ್ & ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್' ಮತ್ತು 'ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬೈಕ್ನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 (Royal Enfield Classic 350) ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ, ರೈಡರ್ಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಅಸಿಸ್ಟ್ & ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್' ಮತ್ತು 'ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಅಸಿಸ್ಟ್ & ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್? ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಅಸಿಸ್ಟ್ & ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್'. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೈರಾಣು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ (ಲೈಟ್ ಆಗಿ) ಒತ್ತಬಹುದು. ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಹಾಲಿನಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೇರ್ ಇಳಿಸಿದರೆ (Downshift) ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಆಗದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಡಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ನಲ್ಲಿ 'ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್' ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೈಕ್ನ ಹಳೆಯ ಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ ನಂಬಿಕಸ್ತ 349 ಸಿಸಿ ಜೆ-ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ರೆಡ್ಡಿಚ್ ರೆಡ್, ಹಾಲ್ಸಿಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಡ್, ಜೋಧ್ಪುರ್ ಬ್ಲೂ, ಮೆಡಾಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಝ್, ಕಮಾಂಡೋ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗನ್ ಗ್ರೇ, ಮತ್ತು ಎಮರಾಲ್ಡ್).
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ನ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.87 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಬೈಕ್ಗೆ ₹2.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.