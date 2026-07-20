ಈ ಲೇಖನವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100, ಸಿಟಿ 110X, ಸಿಟಿ 125X, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 125 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಜಾಜ್ (Bajaj). ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. 68 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಲ್ಸರ್ ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 (Bajaj Platina 100):

ಇದು ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೈಕ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

  • ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ₹68,989 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
  • ಎಂಜಿನ್: 102cc, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್.
  • ವಿಶೇಷತೆ: ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್ (LED DRL).
  • ಮೈಲೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 75 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ CT 110X (Bajaj CT 110X)

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

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  • ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ₹70,977 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
  • ಎಂಜಿನ್: 115.45cc.
  • ವಿಶೇಷತೆ: ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್.
  • ಮೈಲೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ CT 125X (Bajaj CT 125X)

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾದವರು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ₹70,381 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
  • ಎಂಜಿನ್: 124.4cc DTS-i ಎಂಜಿನ್.
  • ವಿಶೇಷತೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
  • ಮೈಲೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 CNG (Bajaj Freedom 125):

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

  • ಬೆಲೆ: ₹91,566 ರಿಂದ ಆರಂಭ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
  • ಎಂಜಿನ್: 125cc.
  • ವಿಶೇಷತೆ: ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಿಂದ ಸಿಎನ್‌ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
  • ಮೈಲೇಜ್: ಸಿಎನ್‌ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 102 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 65 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125 (Bajaj Pulsar 125):

ಯುವಜನತೆಯ ಹಾಟ್ ಫೇವರೆಟ್ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ₹92,111 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
  • ಎಂಜಿನ್: 124.4cc ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್.
  • ವಿಶೇಷತೆ: ಟ್ವಿನ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್.
  • ಮೈಲೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 55 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ. ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಅಥವಾ CT 125X ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.