ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಇಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4,000 ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.16): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್’ (Hero MotoCorp) ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್’ (Splendor+) ಮತ್ತು ‘ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್’ (HF Deluxe) ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಈ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 1,153 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬೈಕ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯು (Delivery) ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಏನು?
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್: 4,000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಂತರ ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 78,710 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ 1,153 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್: ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ 68,792 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,650 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಯು ಸದ್ಯ ಜುಲೈ 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಿಷನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು E100 ಇಂಧನ (100% ಇಥೆನಾಲ್) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳು ಓಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀರೊದ ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು E20 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು E85 ವರೆಗಿನ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಕಮ್ಯೂಟರ್ (ಪ್ರಯಾಣಿಕ) ಬೈಕ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಗಳಿಸಲು ಹೀರೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಂಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬಿಕಸ್ಥ 97.2 ಸಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಇಸಿಯು (ECU) ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Fuel System) ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನದಲ್ಲೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.