ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ISI ಮಾರ್ಕ್, IS 4151 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.20): ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಲನ್ ಅಥವಾ ದಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ಗದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮೊದಲಿಗೆ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋಗೋ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಬ್ಯೂರೋ (BIS) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ IS 4151 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಗ್ಗದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ISI ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಸಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ (Unique License Number) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು BIS ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು (Verify).

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ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್

ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸೈಜ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ-ಬಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ-ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ (ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರವಿರಿ

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ: ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರವು (Safety Layer) ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ (Damage).

ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಥಿನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್‌ನ ಹೊರ ಕವಚವನ್ನು (Outer Shell) ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸಾಬೂನು ಸಾಕು.

ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಿಸಿಲು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.