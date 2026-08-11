₹80,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯಾನ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೇಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯಾನ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಬನ್ನಿ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯಾನ್
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಇದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹58,450 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್ನಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಬಹುದು. ಇದರ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯಾನ್ಗೆ 109.7 ಸಿಸಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 8.08 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ. 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಸಿಟಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಬೈಕ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹59,477 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಳವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು. ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ, ಬೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ಗೆ 97.2 ಸಿಸಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು 8.02 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ. 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಇರೋ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹58,750. ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಸ್ಲಿಮ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಈ ಬೈಕ್ನ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 109.7 ಸಿಸಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 8.08 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರುವ ಈ ಬೈಕ್, ನಗರದ ಡೈಲಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ 70 ರಿಂದ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್?
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೇಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ. ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ರೇಡಿಯಾನ್ ಸರಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸರಳ ಡಿಸೈನ್, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು.