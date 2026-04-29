ಅಂಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 'ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ₹86,999 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 118 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.29): ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಂಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (Ampere Electric), ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ 'ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ' (Magnus Neo) ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 86,999 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ₹2,099 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ಇಂಚಿನ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು USB ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೀಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22 ಲೀಟರ್ಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾರರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ ಈಗ 10 ಇಂಚಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೀಟ್ನ ಎತ್ತರ 777 ಎಂಎಂಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 25 ಎಂಎಂ ಕಡಿಮೆ). ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರುವವರಿಗೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ಕೇವಲ 103 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಇದರಲ್ಲಿ 2.3 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 118 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಎಕೋ ಮೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85-90 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 65 ಕಿಮೀ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 80% ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.