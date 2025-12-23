ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.23): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ (ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ) ಶೈಲಿಯ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಬಹು ಹಂತದ ಮೆಗಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (RWF) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 192 ಎಕರೆ ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಲಹಂಕ ನಿಲ್ದಾಣವು ಐದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 10 ಸ್ಟೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು 15 ಪಿಟ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್
"ನಾವು ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಹಂತ 1, ಹಂತ 2 ಮತ್ತು ಹಂತ 3 ಇರಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲಮಹಡಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಈ ತೀರ್ಮಾನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ (ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ) ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಯಲಹಂಕ-ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. "ಆಗಮಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕಮುಖ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಡ್ಡ-ಚಲನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೈನಸ್-ಒನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಿನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾನ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೀಮಿತ ನಗರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. "ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಚಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಎಫ್ಒಟಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. "ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ
"ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೆಗಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಡಿಆರ್ಎಂ) ಅಶುತೋಷ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.