ಸುಮಾರು 2,000 ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು, ನಕಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಯುವಜನತೆಯೇ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ! Gen Z ಜೊತೆ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ
ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಕೇವಲ ಓದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 2,000 ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಯುವಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುದೇವ್ ಉತ್ತರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಭಯವಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದವು.
ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗುರುದೇವ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ, ಅತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ‘ಸೋಲ್ಮೇಟ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಿಚ್ಯುಯೇಷನ್ಶಿಪ್’ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗುರುದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವಂತಹ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಅಗತ್ಯ
ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗುರುದೇವ್ ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ ಅವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಕಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಗುರುದೇವ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.