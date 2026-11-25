ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ 'ಆಶಾ' (ASHA) ಪದದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.25): ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು' ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವರಿಗೆ 'ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು 'ASHA' ಎಂಬ ಪದದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ' (ASHA Karyakarta) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ (English medical acronym) ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪದದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ 'ಭರವಸೆ' (Hope) ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವು ಹಿಂದಿಯ "ಆಶಾ" (Asha) ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದವಾಗುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ASHA ಪದದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು? ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ
A-S-H-A ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ:
A – Accredited (ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ): ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವರು.
S – Social (ಸಾಮಾಜಿಕ): ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು.
H – Health (ಆರೋಗ್ಯ): ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವವರು.
A – Activist (ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವವರು.
'ಕಾರ್ಯಕರ್ತ' (Karyakarta) ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹಲವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ "ಕೆಲಸಗಾರರು" (Worker) ಅಥವಾ "ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು" (Volunteer) ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, 'ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ' (ASHA Karyakarta) ಎಂದರೆ 'ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ' (Accredited Social Health Activist Worker) ಎಂದರ್ಥ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ (Marginalized) ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.