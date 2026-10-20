ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಓಜಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರನ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಓಜಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಹಗೆತನದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಪುರುಷರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟವನಿಗೆ ಇಂದು ಬಾಸ್. ಹಳೆ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ!
ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
24 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಓಜಾ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 24 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 2013 ರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿತು.
ಓಜಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ. ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ.
ಓಜಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಕೀಲಿ ಕೈ!
ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೀಲಿಕೈ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಈಗ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ.
ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಜಡೇಜಾ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಓಜಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಜಡೇಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಓಜಾ!
ದೇಶದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಜಡೇಜಾ ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಎರಡು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.