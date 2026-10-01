ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಾಲವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 100 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಲಿದ್ದು, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್‌ನ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ-ತಾವರೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.1): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಾಲವು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್‌ನ (ರೀಚ್ 6) ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ನಡುವಿನ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಮಾರ್ಗದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರು (CMRS) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ವಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಈ ನೂತನ ಮಾರ್ಗದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದೇ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ 96 ಕಿ.ಮೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲವು 100 ಕಿ.ಮೀ ದಾಟಲಿದೆ.

ಸಿಎಂಆರ್‌ಎಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ?

ಸಿಎಂಆರ್‌ಎಸ್ ತಂಡವು ನೂತನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ ವಯಾಡಕ್ಟ್ (Viaduct), ಹಳಿಗಳು (Tracks), ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೌಂಡ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೇಗದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ (Speed Trials) ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (OCC) ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂಆರ್‌ಎಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Clearance) ನೀಡಿದರೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

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6 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು; ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ

ಈ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗವು 6 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ (ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ), ಹುಳಿಮಾವು, ಐಐಎಂ-ಬೆಂಗಳೂರು (IIM-Bangalore), ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ (ತಾವರೆಕೆರೆ).

ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಿಇಎಂಎಲ್ (BEML) ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್‌ನ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 10 ಚಾಲಕರಹಿತ (Driverless-capable) ರೈಲುಸೆಟ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ರೈಲುಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (CCRS) ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬದ ಕಂಟಕ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್‌ನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ (ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ನಾಗವಾರ) ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ/ಶಿವಾಜಿನಗರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೋರ್ಸ್‌ಗಳ (PSDs) ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಗಡುವು ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹಲವು ಗಡುವುಗಳು ಮಿಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಮಾರ್ಚ್ 2026, ಮೇ 2026, ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ಹಲವು ಗಡುವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಳಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಿ' ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಉದ್ಘಾಟನೆ' ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಸರತ್ತು

ಈ ನಡುವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದಿವೆ. ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಐಐಎಂಬಿ' ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 'ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ-ಐಐಎಂಬಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 'ಎನ್‌ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ', ತಾವರೆಕೆರೆಯನ್ನು 'ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ' ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 'ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಂಬದಿಂದ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ

ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬವು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 1 ರ ವೆಚ್ಚವು 2005 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ₹6,395 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹14,133 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ, ಹಂತ 2 ರ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು 2014 ರ ₹26,405 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹40,614 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.