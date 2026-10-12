ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 3ನೇ ಹಂತದ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 31 ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ JICA ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL) 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 3ನೇ ಹಂತ'ದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟು 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ 'ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್' ನೇಮಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 31 ನೂತನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿವರಣೆ
3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ 32.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 22 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಯವರೆಗೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ 12.50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 9 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣ
ಈ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ, ಕಾಮಾಕ್ಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪೀಣ್ಯ, ಬಿಇಎಲ್ ವೃತ್ತ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪನಗರ (ಸಬರ್ಬನ್) ರೈಲು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ಬಿಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಸಂಚಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಚಲನ (Traffic Diversion) ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
JICA ಸಾಲ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜಪಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (JICA) ಸುಮಾರು 102.48 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು (ODA) ಸಾಲವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಈ ಸಾಲವು ಭರಿಸಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗಮವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 252 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್-ಗೇಜ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೋಗಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲು ನಿಯಂತ್ರಣ (Signaling & Train Control), ಆಧುನಿಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (AFC) ಮತ್ತು ಎಳೆತ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿವಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಭೌತಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.