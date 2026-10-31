ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ನಟಿಯ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.31): 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಸೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ 'ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (Jewels of India) ಒಡವೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೃಣಾಲ್, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು... ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಭಾಷಾ ನಟ-ನಟಿಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬೆಂಗಳೂರು' ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು "ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು!" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅವರು, "ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ... ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ!" ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ನಟಿಯ ಈ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲ್ಕಿ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಅನುರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಶರಾಶಿಗೆ ಮಾರುಹೋದರು. ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ನಂತಿರುವ ಅವರ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯ ಎಲಿಗನ್ಸ್ ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಸೀತಾ'
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನೇರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' (Sita Ramam), 'ಹಾಯ್ ನಾನ' (Hi Nanna) ಹಾಗೂ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್' (The Family Star) ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಸೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.