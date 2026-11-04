ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇ. 67ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರ 10 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.4): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದ (Namma Metro) ಕನಿಷ್ಠ ದರವಾದ ₹10 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು (BMTC) ಸಾರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗಿನ ಹಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ (Non-AC) ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ₹6 ರಿಂದ ₹10 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲ 5 ರಿಂದ 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲೇ (Stages) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆ
2025 ರ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 67 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
|ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ (ಕಿ.ಮೀ)
|ಹಳೆಯ ದರ (₹)
|ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ (₹)
|ಏರಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
|2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕನಿಷ್ಠ ದರ)
|₹6
|₹10
|ಶೇ. 67 %
|4 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
|₹12
|₹18
|ಶೇ. 50 %
|6 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
|₹18
|₹25
|ಶೇ. 38.8 %
|8 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
|₹23
|₹30
|ಶೇ. 30.4 %
|10 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
|₹23
|₹35
|ಶೇ. 52.1 %
ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಬಿಸಿ
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದರ ₹30 ರಿಂದ ₹40 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ದರ ₹30 ರಿಂದ ₹42 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸರಾಸರಿ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 23 ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 32 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ'ಯ (Shakti Scheme) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ – ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನದಿಂದ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗದಿರುವುದೇ ಈ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. 2020 ಹಾಗೂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಮುಂದಿನ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ 'ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ'ಯ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಶಾಪವಾಗಲಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ತಜ್ಞ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ದರ ಸಮಾನ
2025 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ₹10 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ₹90 (25 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ₹10 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.