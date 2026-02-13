ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಯನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ಲಾಟ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಫೆ.14 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ದಿನವಾಗುತ್ತದೆ
ಕೆಲವರು ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದ್ದೆ ಅಂತಾಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವದಂತಿ ಯಾರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನೇ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ರೂಮರ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ
