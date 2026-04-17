ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮೃತ ಮರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.17): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಮರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಕೋತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ಆಳಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದಾವರ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮರಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಕೋತಿಯು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ತಬ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿ ಸತ್ತು ಬರಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಅಗಲಲು ಒಪ್ಪದ ತಾಯಿ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಆಚೆಗೂ ಇರುವ ತಾಯಿಯ ಬೇಷರತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಗು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ತಾಯಿ ಕೋತಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಅತೀವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ನೋವಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಷಾದದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯ ಈ ಹಸಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಜನರು ನಂಬಲಾಗದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ "ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯ್ತನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.