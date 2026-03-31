ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.31): ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಅಭಿನವ್' ಎಂಬುವವರು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಎರಡೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಅದ್ಭುತ:
ಅಭಿನವ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು (Connectivity) ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ (ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ) ಕೇವಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ (Interchange) ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ:
ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸದಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳದಿ ಗೆರೆ ದಾಟದಂತೆ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇಂತಹ ಶಿಸ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ:
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 'ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ' (Civic Sense) ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನವ್ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಉಗುಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿರುವವರು ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಯೋಧರು ಭದ್ರತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.