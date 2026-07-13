ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 81ರಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸಿರು ವಲಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.13): ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್' ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ (ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್) ನಿರ್ಮಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನಾಗಿ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ‘ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಜನಾಕ್ರೋಶದ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

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ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಸಿಂಗ್’ (Bengaluru Rising) ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ 245 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 81 ರಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು "ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ನಡಿಗೆ’ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ

ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ‘ಪ್ರೀತಿ4ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ’ (Preeti4Malleswaram) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ನಡಿಗೆ’ ಎಂಬ ಸಮುದಾಯದ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹಸಿರು ವಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಈ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ‘ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ’ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆವರಣವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ'ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್' ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸಿರು ವಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ನೇರ ಮನವಿ

ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆವರಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.