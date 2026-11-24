ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ನಂತರವೂ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.24): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ 20 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ (KMF) ಇನ್ನೂ ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದ (Fat content) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹8 ರಿಂದ ₹14 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹14 ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹6 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
'ಸಿಎಂ ಮಾತಿಗೇ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ?'
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ: ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶುಭದಾ ಎಲ್. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿಎಂ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಏರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಿಣಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಶೈಲಜಾ ಎಲ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ದರ ಇಳಿಸದಿರುವುದು, ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದಿರುವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: KMF ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮೊಸರಿನ ದರ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೆಎಂಎಫ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ (Venkatesh MV), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ (District unions) ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ; ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.