ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ 'ಶ್ರೀ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್'ನ 6ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೇವಲ 3.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎಯ ಅಪೂರ್ಣ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.29): ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್'ನ 6ನೇ ಮಹಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BSCC) ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಯನಗರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಆದಾಯ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 4,897 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಾಗದ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಎಸ್. ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡರ್ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 66 ರೂಪಾಯಿ ದರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದರ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 61 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಿಡ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,897.62 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 3.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಬಾಡಿಗೆ ದರವು ಕೇವಲ 6ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಳಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಬಿಡಿಎ ಎಡವಟ್ಟು: ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಹಿ ನೆನಪು
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (BDA) ಜಯನಗರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಹಳೆಯ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿ, ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಉಳಿದ ಮೂರು ಟವರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ (BSCC) ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಬಳಸದೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
160 ವರ್ತಕರ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಷ್ಟ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯನಗರ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಜಯರಾಮ್ ಬಿ.ಕೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮೆಗಾ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಮಾಡಿದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಂದು ಸರಕಾರ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 160 ಜನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ತಕರನ್ನು ಜಾಗದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ (Ground Floor) ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಜನಸಂಚಾರ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮಹಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.