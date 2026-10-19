ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫ್ರೀಸೆನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಜನರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಆಡಳಿತದ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಬ್, ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ಜಾಗ!
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪೈ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಸದ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಗರಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
“ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ
ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಮಯ, ಹಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತವೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ಹಾಳಾದ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೂರು ನೀಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೇಳುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ: ನಗರದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಜನರು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ.