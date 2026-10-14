ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತೇಲುವ ಕಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತೇಲುವ ಕಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ (SCRUB Robotics) ತೇಲುವ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಸ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. SCRUB V2 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರೋಬೋಟ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ SCRUB V2 ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಾಲಿತ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ
SCRUB V2 ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (RV College of Engineering) ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ SCRUB V1 ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ SCRUB V2 ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೇನು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಂದು ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗೃಹತ್ಯಾಜ್ಯ, ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಲಮೂಲಗಳ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 69,485 ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ನೆರವಾದರೂ, ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ತಡೆಯುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು?
ಸ್ಕ್ರಬ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ನ ವಿಶಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೇಲುವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. SCRUB V2 ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೇಲುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಪುರಸಭೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.