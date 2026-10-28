ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರೈಸಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂಬರುವ ಅಪ್ರೈಸಲ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳ ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ'
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೂರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯೂ ಇದೆ. ತಾವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಲವರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಚ್ಆರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ: ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತನ್ನಿ.
- ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ, ಕಂಪನಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.