ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ನಗರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.3): ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊರವಲಯದಂತಿದ್ದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ನಗರಿಯ ಪ್ರಮುಖ 'ಸಾರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ವೇ' (Transport Gateway) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' (Namma Metro) ಮಾರ್ಗ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು (High-Speed Rail Corridors) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ (Bengaluru-Chennai Expressway) ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಉಪನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ತೀವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL), ಕೆ.ಆರ್. ಪುರದಿಂದ (KR Pura) ಹೊಸಕೋಟೆಯವರೆಗೆ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ 'ಆರ್ಥಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ದರ' (EIRR) ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಜನೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಬೃಹತ್ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು

ಹೊಸಕೋಟೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ತಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ 17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ: ಈ ಬೃಹತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬೈರೆಡ್ಡಿಪಲ್ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್: 'ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ' ಹಾಗೂ 'ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೈದರಾಬಾದ್' ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ 'ಸಮಗ್ರ ಸಂಯೋಜಿತ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ' (Integrated Station) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೈಲು ಡಿಪೋ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು (Workshops) ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (OCC) ಅನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (TOD): ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಚರ್ಚೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಲ್ಲಿ (NH-75) ಸದ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯು 80 ಸಾವಿರPassenger Car Units (PCUs) ದಾಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ನಗರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (STRR) ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾಹನಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬಳಸಲಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ 1.5 ಲಕ್ಷ PCUs ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 'ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' (ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಮೇಲೆ) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ವಾದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಮ್‌ಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ (RITES) ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ನಂತರ 37 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು 11 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (NHAI) ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 83 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ಅನ್ನು 10 ಪಥಗಳ (10-lane) ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನೂ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಐ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಮ್‌ಆರ್‌‌ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್‌ನ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುವ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್-ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ರೈಲುಗಳ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುಗೋಡಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 420 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ 17 ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

  • 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕPCUs: ಪ್ರಸ್ತುತ NH-75 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ.
  • 1.5 ಲಕ್ಷ PCUs: ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ
  • 17 ಕಿ.ಮೀ: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ - ಹೊಸಕೋಟೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ.
  • 19%: ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಆರ್ಥಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ದರ (EIRR).