ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.3): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನವೆಂಭರ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ 2400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸುಮಾರು ₹38,000 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹2,400 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ₹1,400 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮೊತ್ತವು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿಯ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ \ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "3-4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇಡೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗೂ ಎನ್ಒಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪಾವತಿಗಾಗಿ NOC ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ (PWD) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ತೀರಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಜಾಣತನದಿಂದ ಹಣ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂಒ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ:
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯು (CMO) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, "ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ₹1,400 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ (Seniority) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಕಾಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬಿಲ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ವಿವರ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
- ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ: ₹13,000 ಕೋಟಿ
- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD): ₹8,370 ಕೋಟಿ
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (RDPR): ₹3,800 ಕೋಟಿ
- ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ: ₹3,000 ಕೋಟಿ
ಆದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.