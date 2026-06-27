ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (BDA) 2.18 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.27): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು (Traffic Decongestion) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 2.18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ (Short Tunnel Road) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಭರದಿಂದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸುರಂಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ 'ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು' (Veterinary College) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ (Soil Testing) ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ನೇಮಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ಬೋರ್ಹೋಲ್ ಡ್ರಲ್ಲಿಂಗ್ (Borehole Drilling) ಮತ್ತು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು (Geotechnical Investigations) ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸರ್ವೇಯ ಮೂಲಕ ನೆಲದಡಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಸುತನ, ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ (Groundwater levels) ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (Subsurface stability) ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಡಿಎ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ 'ರಿತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Rithwik Projects Ltd) ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ₹1,139.67 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ (Esteem Mall) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (Baptist Hospital) ಬಳಿ ಪ್ರವೇಶ (Entry) ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ (Exit) ರಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ (Hebbal Flyover) ಡೌನ್ ರಾಂಪ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಯ (Hebbal Lake) ಅಂಚಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (Railway Underbridge) ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ!
ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ (Mehkri Circle) ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹440 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಯನ್ನು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 'ಅರವಿಂದೋ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್' (Aurobindo Realty and Infrastructure) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.