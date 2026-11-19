ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ GTA 6 ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI' (GTA 6) ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಅದುವೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 1,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈ ಬೃಹತ್ ಗೇಮ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರಾಜ್ಯವಾದ 'ಲಿಯೊನಿಡಾ'ದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ 'ವೈಸ್ ಬೀಚ್' ಸೇರಿದಂತೆ, ಗೇಮ್ನ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ, ಪರಿಸರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಪಯಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇಂದು-ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಧ್ರುವ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಿಗ್ಗಜ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್' ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ V' (GTA 5) ಮತ್ತು 'ರೆಡ್ ಡೆಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ 2' ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಗೇಮ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು; ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖಿ ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಲೆ (ಆರ್ಟ್), ಅನಿಮೇಷನ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ನೈಜ ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್) ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯವು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾವಿದರು, 3D ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ತಜ್ಞರಿಗೂ ವಿಪುಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಚೆಗಿನ ಹೊಸ ದಾರಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೆರೆಮರೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. 'ಜಿಟಿಎ 6' ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.