ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 1.5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.12): ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ 1.5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ (ಎನ್ಇಸಿಸಿ) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇ (100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು) ಗೆ 603 ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಬೆಲೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 561.3 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 7 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಗಟು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 6.2 ರೂ.ಗಳಿಂದ 6.5 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಹರಿವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 70% ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಗಳು
ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರೈತರು ದಾಸ್ತಾನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 6.2 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ... ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 7 ರಿಂದ 7.5 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಳಿಗಾರರ ಸಂಘದ (ಕೆಪಿಎಫ್ಬಿಎ) ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, "ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಎನ್ಇಸಿಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾಯ) ಹೊಸಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎಸ್ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.