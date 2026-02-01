ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗೋ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ (ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್) ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಡಲು ಫ್ರಿಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾರ್ಟನ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲೇ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಅದರ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
